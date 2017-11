Haïti - 214e Vertières : Message du Consul de Chicago





Dimanche dans le cadre du 214ème anniversaire de la Bataille de Vertières, une messe à la mémoire de nos glorieux martyrs a été célébrée. En cette circonstance, Lesly Condé, le Consul Général d’Haïti a Chicago a délivré un message devant une assemblée nombreuse, message que nous vous invitons à partager.



Message du Consul Lesly Condé :



« Distingués compatriotes,

Chers amis d'Haïti,

Friends of Haiti,

Frè m ak sè m yo



Je suis ravi d'être avec vous dans la maison du Seigneur pour commémorer le 214ème anniversaire de la fameuse Bataille de Vertières, celle qui fit honneur à la race noire tout entière. Comme chaque fois, je me sens bien en votre compagnie et je suis sûr que vous appréciez tous la grandiose nature de l'événement historique qui nous réunit aujourd'hui. Je vous transmets, avec plaisir, les fraternelles salutations du Consulat Général d'Haïti à Chicago.



Comme à chaque occasion, je dois d'abord remercier l'Église Notre Dame de la Paix et la Mission Catholique Haïtienne de l'Archidiocèse de Chicago dont la précieuse collaboration nous permet de célébrer notre identité en remerciant le Seigneur.



La Bataille de Vertières dont nous commémorons aujourd'hui le 214ème anniversaire, constitue encore aujourd'hui, l'une de nos plus puissantes inspirations. Elle nous rappelle que la dignité humaine n'a pas de prix. Si les exploits de nos ancêtres ont réussi à inspirer le monde entier d'une manière ou d'une autre, ils doivent, à plus forte raison, nous guider aujourd'hui encore et ranimer notre confiance; surtout quand nos déboires semblent se multiplier.



Le pragmatisme de nos ancêtres est l'une des meilleures leçons à tirer de cette épopée que le monde civilisé cherche pourtant à passer sous silence. Dans leurs rangs, il y avait des hommes et des femmes de toutes conditions. La lutte pour la liberté les avait unis. Ils avaient tous un seul cri de guerre ''Liberté ou la mort''.



La liberté, ils l'ont en effet obtenue au prix d'énormes sacrifices, et surtout, grâce à leur indomptable détermination. La détermination est justement une autre leçon à tirer de la victoire de nos ancêtres à Vertières. Démunis, à peine armés et sans formation militaire, la plupart de ces esclaves devenus soldats avaient choisi de faire face à une mort certaine en affrontant les soldats de la puissante armée de Napoléon.



Ceux qui se sont donné pour tâche de falsifier notre histoire n'ont tout de même pas pu nous enlever ce glorieux moment. Vertières signifie à tout jamais la victoire de nos ancêtres et une cuisante défaite du système esclavagiste. Ça, personne ne peut le changer.



En terminant, je remercie encore une fois cette église et la Mission Catholique. De plus, je vous enjoins à tous de garder Haïti dans vos prières car notre pays a besoin de la sagesse de tous ses fils.



Lesly Condé

Consul Général »



HL/ HaïtiLibre