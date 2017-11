Haïti - Santé : Clôture du projet de la «Certification des écoles amies de l'hygiène»





Ce mardi matin, Pierre Josué Agénor Cadet le Ministre de l'Éducation Nationale accompagné de Marie Greta Roy Clémen, la Ministre de la Santé et de plusieurs représentants d'institutions partenaires, notamment la Banque Interaméricaine de Développement (BID, procédera à la cérémonie de clôture du projet de « Certification des écoles amies de l'hygiène » lancé en avril 2015 http://www.haitilibre.com/article-13672-haiti-sante-l-hygiene-scolaire-au-coeur-des-preoccupations-du-ministere-de-l-education.html



Rappelons que le Programme « Certification des écoles amies de l'hygiène » porté par la Direction Santé Scolaire (DSS) avait pour objectif de certifier sur 2 ans, un minimum de 100 établissements scolaires, (10 en moyenne par département), du point de vue « eau, assainissement et hygiène », de manière à les proposer comme modèles au niveau national. Ces écoles devront au préalable, respecter, grâce à un accompagnement régulier, un certain nombre de critères établis de manière consensuelle.



Les établissements certifiés « amis de l'hygiène » recevront une plaque d'honneur. Ce statut sera revu tous les deux ou trois ans, après évaluation. Une nouvelle vignette sera alors apposée sur la plaque primitive. D'autres institutions s'ajouteront progressivement à la liste, au niveau de chaque département géographique. Ce projet vise donc l'entretien des écoles nouvellement construites, reconstruites ou rénovées.



Par ce Programme le Ministère entend :



Faire connaitre et proposer comme modèles, au niveau national, les « Écoles amies de l'hygiène » des dix départements du pays.



Encourager la direction de l'école, le personnel, les élèves, les parents et la communauté à assurer l'entretien de l'établissement, moyennant un accompagnement de la

Direction Santé Scolaire (DSS), des Directions concernées (DGS, DAEPP DPCE...) ainsi que des différents partenaires.



Encourager l'inspection régulière de ces écoles tant du point de vue physique que sanitaire et éducatif.



Encourager la création, dans ces établissements, d'un club de santé constitué d'élèves et fonctionnant sous l'égide de la Direction et/ou du Conseil d'école.



Montrer, aux décideurs et à la population en général, que, dans l'état actuel des choses, la santé constitue la meilleure porte d'entrée vers l'excellence et la qualité de l'éducation.



HL/ HaïtiLibre