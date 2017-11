Haïti - Tourisme : Sunrise Airways annonce de nouveaux vols vers Curaçao





La compagnie aérienne haïtienne Sunrise Airways (IATA: S6, ICAO: KSZ) basée en Haïti a annoncé son intention de lancer un nouveau service sans escale entre son hub de l'aéroport international Toussaint Louverture à Port-au-Prince (PAP) et l'aéroport international Hato à Curaçao (CUR) à partir du 28 novembre 2017. Le nouveau service bi-hebdomadaire fonctionnera comme suit :



Port-au-Prince (PAP) – Curacao (CUR)



Frequency / Flight No. / Departure / Arrival

Thurs., Sun. / S6 404 / 9:10am / 10:30am



Curacao (CUR) – Port-au-Prince (PAP)



Frequency / Flight No. / Departure / Arrival

Thurs., Sun. / S6 405 / 11:30am / 12:50pm



« Curaçao figure sur notre liste de souhaits pour l'expansion de nos lignes depuis notre création en tant que compagnie aérienne commerciale en 2012 » a déclaré Philippe Bayard, président de Sunrise Airways. « La route montre un énorme potentiel de croissance de point à point entre Haïti et Curaçao, tout en ouvrant également des options de connectivité très attractives au sein de notre structure de routes existante. Nous sommes fiers et ravis de déployer nos ailes dans le sud des Antilles, conformément à notre philosophie d'entreprise One Caribbean ». Les nouveaux vols Sunrise Airways entre Haïti et Curaçao offrent des correspondances pratiques avec le service Sunrise existant depuis / vers Cuba et Orlando.





Sunrise Airways déploiera à la fois son Boeing 737-800 et son Airbus A320 le long de sa nouvelle route Curaçao. Les deux avions comportent deux classes de service - affaires et économie. Le nombre maximum de places assises pour le Boeing 737 est de 168 passagers (18 en classe affaires, 150 en classe économique), tandis que l'Airbus A320 peut accueillir un total de 150 passagers (12 sièges en classe affaires, 138 en classe économique). Les billets sont en vente dès maintenant aux tarifs d'introduction spéciaux pour les départs à compter du 28 novembre 2017.



SL/ HaïtiLibre