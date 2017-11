Haïti - Politique : Rwanda, 90 jours sans visa pour les haïtiens





Selon une circulaire des services de l’immigration du Rwanda, le pays est désormais un pays sans barrière dans la circulation des pays et des biens. La circulaire fait état d’un nouveau régime de visa qui prévoit l’attribution de visa à l’arrivée pour tous les citoyens du monde pour les voyages n’excédant pas les 30 jours. La décision prendra effet dès le 1er janvier 2018.



Une autre clause prévoit une politique de réciprocité dans l’exemption de visa avec plusieurs pays dont le Bénin, la République centrafricaine, le Chad, la Guinée, le Ghana, l’Indonésie, Haïti, le Sénégal, Seychelles et Sao Tomé et Principe. Ces derniers, en addition des pays de la communauté est-africaine ou encore de la République démocratique du Congo, n’auront pas besoin de visa pour séjourner sur le sol rwandais sur une durée de 90 jours comme pour les États membres de la COMESA, le Marché commun de l’Afrique orientale et australe.



S/ HaïtiLibre