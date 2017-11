Haïti - Politique : Amendement de la Constitution, la diaspora veut des représentants au Parlement





Dans le cadre de l’amendement de la Constitution, le Député de Pétion-ville Jerry Tardieu Président de la Commission spéciale de la Chambre des députés, accompagné de Louis-Marie Bonhomme (Anse-à-Fleur), Price Cyprien (Thomazeau), Daniel Letang (Port-à-Piment) et Myriam Amilcar (Saint-Michel de l’Attalaye) s’est rendu récemment à l’Université de New York pour s’entretenir avec plusieurs leaders de la diaspora haïtienne du Front uni et d’autres personnalités haïtiennes venues de plusieurs États américains entres autres : Charlot Lucien, Charnett Frédérique, Fritz Racine, Jocelyn Mac Calla, Julio Midy, Lesly Kernizan, Luckner Mayas, Marc Joseph et Yves Cajuste.



Dans un document remis à la Commission, le Front uni de la diaspora propose l’amendement de plus de 50 articles. Entre autres l’amendement de l’article 11 de la Constitution qui stipule « possède la nationalité haïtienne d’origine, tout individu né d’un père haïtien ou d’une mère haïtienne qui eux-mêmes sont nés Haïtiens et n’avaient jamais renoncé à leur nationalité au moment de la naissance. La renonciation de la nationalité s’entend d’une déclaration officielle devant un tribunal haïtien, conformément à la loi. » Le Front propose « Haïtien d’origine » par « Haïtien de naissance » ainsi que l’article 61.1 de la Constitution amendée qui stipule « La loi peut créer toute autre collectivité territoriale », le Front uni propose de remplacer par « La loi peut créer toute autre collectivité territoriale et virtuelle » ce qui permettrait d’avoir des circonscriptions d’outre-mer pour élire des leaders de la diaspora comme représentants au Parlement haïtien.



Outres les propositions d’amendement du Front uni, d’autres chefs de file communautaires et personnalités influentes de la diaspora, ont fait des propositions à la Commission, concernant notamment l’aménagement du territoire et la législation sur le le zonage et l’urbanisation.



Le Député Letang, a assuré aux participants, que cette rencontre était la première d’une série avec d’autres organisations de la diaspora et que des discussions étaient déjà initiés avec des leaders de Floride et de la République Dominicaine pour une rencontre avec la Commission avant la fin 2017.



Rappelons que la Commission spéciale de la Chambre des Député sur l’amendement de la Constitution, créée en mars 2017, est doté d’un mandat de 2 ans chargée de consulter les différents secteurs de la vie nationale qui sont invités à formuler leurs positions, préoccupations et propositions sur l’Amendement de la Constitution.



Composition de la Commission Spéciale :

- Jerry Tardieu (Président)

- Louis-Marie Bonhomme (Vice-président)

- Ronald Etienne (Secrétaire-rapporteur)

- Price Cyprien (Membre)

- Raymonde Rival (Membre)

- Jacques Michel Saint-Louis (Membre)

- Jacob Latortue (Membre)

- Myriam Amilcar (Membre)

- Daniel Létang (Membres)



IH/ iciHaïti