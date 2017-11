Haïti - RD : Saisie de plus de 200 kg de marijuana en provenance d’Haïti





Mardi, les autorités militaires dominicaines ont saisi 448 livres (203 kg) de marijuana à la frontière terrestre, au poste de contrôle de Bomba de Jimaní, dans la province d'Independencia.



Des membres du Corps spécialisé sur la sécurité frontalière terrestre (CESFRONT) et du département des Opérations d’Intelligence à la Frontière (DOIF) ont arrêté et saisi un camion en provenance d'Haïti, à bord du quel ils ont trouvé 60 balles de marijuana.



Les autorités ont indiqué que le chauffeur, de nationalité haïtienne avait réussi à s'échapper, laissant le camion abandonné entre les mains des militaires.



En présence du procureur adjoint, Sonny Adriano Rosario, de la municipalité de Jimani les agents ont procédé à la fouille du véhicule de type fourgon où ils ont détecté la cache de drogue.



Le camion et les stupéfiants sont en possession des autorités du CESFRONT, tandis que les unités militaires tentent de retrouver le conducteur du véhicule.



SL/ HaïtiLibre