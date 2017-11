Haïti - Économie : 3 entreprises dirigées par des haïtiennes, lauréates de la Fondation Clinton





La Fondation Clinton et la J/P Haitian Relief Organisation ont organisé à New York mi novembre, un concours d'argumentaire d'investissement via « Women's Economic Participation Consortium (WEPC) » mettant en vedettes des entrepreneures haïtiennes des secteurs de l'artisanat, du textile, de l’industrie manufacturière, de la cosmétique et de l'agroalimentaire.



Six entreprises étaient compétition pour une prime de 100,000 dollars américains, ont été présentées devant un jury composé de Chefs d'entreprise, de représentants du Gouvernement haïtien, de Paul Altidor l’Ambassadeur d'Haïti aux États-Unis et de Mme Tessa Jacques la Directrice Générale du Centre de Facilitation des Investissements (CFI).



Les 3 Entreprises lauréates :



Papillon Enterprises : Emploie près de 300 artisans, a exporté de la poterie, des bijoux et de l'art en métal pour 1.5 million de dollars. Visitez : www.papillonmarketplace.com/



Deux Main Designs : Atelier d'artisan s'approvisionnent de fabrique en cuirs locaux et réutilisent les pneus pour fabriquer de magnifiques sandales faites à la main. Visitez : www.deuxmains.com/



Bélzèb : Production à partir de végétaux d’Haïti entre autres : d’huiles de massage, de crèmes anti-moustiques, les savons à base de palma christi, de savons et de baume de beauté.



HL/ TB/ HaïtiLibre