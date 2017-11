Haïti - Environnement : Nouvelles pistes de coopération avec l’Allemagne





Vendredi à l’Ambassade d’Allemagne à Pétion ville, une délégation du Ministère de l'Environnement, conduite par le Ministre Pierre Simon Georges a rencontré, l'Ambassadeur d’Allemagne en Haïti Manfred Auster.



Cette visite de courtoisie du Ministre de l’Environnement visait à faire le suivi des différents projets liés au secteur environnemental qui sont financés par la Coopération Allemande en Haïti et d'autres part de faire le point sur la participation d'Haïti à la 23ème Conférence des Parties sur le Changement Climatique (COP23) qui a eu lieu à Bonn en Allemagne http://www.haitilibre.com/article-22745-haiti-cop23-intervention-du-ministre-de-l-environnement.html



Tout en explorant de nouvelles pistes de coopération pour la protection de l'Environnement entre les deux pays, cette rencontre a été également l'occasion d'initier un dialogue sur certains problèmes environnementaux, comme l'utilisation et le recyclage des produits en plastique et l'intensification de l'application de l'arrêté interdisant l'importation, la commercialisation et l'utilisation sous quelque forme que ce soit des produits en polyéthylène et en polystyrène expansé (PSE ou PS cristal ou styrofoam) http://www.haitilibre.com/article-8995-haiti-avis-interdiction-des-sacs-en-plastique-et-du-styrofoam.html



Restant ouvert à la poursuite de ce dialogue, l'Ambassadeur Manfred Auster a exprimé la volonté de son pays à continuer d'être aux côtés du Ministère de l'Environnement dans la mise en œuvre de la feuille de route du Gouvernement dans ce secteur.



HL/ HaïtiLibre