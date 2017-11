Haïti - Santé : Vers un renforcement de la réponse en santé de la reproduction





Une trentaine d’acteurs humanitaires intervenant dans les départements sanitaires du Nord et du Nord-Est participe au Cap-Haïtien, jusqu’au 27 novembre à une formation sur le Dispositif Minimum d’Urgence (DMU) en Santé Sexuelle et Reproductive (SSR) et prise en charge médicale du viol.



Organisé par le Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA) en partenariat avec le Centre de Développement pour la Santé (CDS) et le Ministère de la Santé Publique, cette formation vise à renforcer les capacités des acteurs de la santé « Le renforcement des capacités des institutions sanitaires est vital et contribue aux efforts d’amélioration de la qualité des services fournis aux personnes affectées par des situations de catastrophe », a souligné Sindie Frédéric, la Coordonnatrice VBG/Genre de l’UNFPA-Haïti.



Prennent part également à cette formation, à côté des responsables d’institutions sanitaires, les coordonnatrices départementales du Ministère à la Condition Féminine (MCFDF) ainsi que des agents de la Police Nationale d’Haïti (PNH) dans les départements du Nord et du Nord-Est.



Jean Philona la Coordonnatrice Départementale du MCFDF pour le département du Nord, a souligné « l’importance de cette formation dans le cadre de la prise en charge des survivantes de violences basées sur le genre (VBG) et des personnes requérant des soins durant les périodes d’urgence ».



Rappelons que les interventions antérieures des services de SSR, ont permis à des milliers de femmes et filles en âge de procréer, de femmes enceintes, de femmes et de filles exposées à des violences sexuelles, d’avoir accès aux services de santé sexuelle et reproductive. Ces interventions ont également rendu possible la prévention des violences basées sur le genre.



Cette formation participe aux efforts destinés à combler les écarts qui persistent relatifs à la connaissance des principes et directives du Dispositif Minimum d’Urgence en SSR, incluant la prévention et la réponse aux questions de VBG, ainsi que des mécanismes de coordination pour l’efficacité des interventions en situation de crise humanitaire (aigüe et chronique).



HL/ HaïtiLIbre