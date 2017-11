Haïti - Diplomatie : Le Core Group veut être un partenaire de premier plan dans le développement d'Haïti





La semaine écoulée, les membres du « Core Group » (la Représentante spéciale du Secrétaire général des Nations Unies, les Ambassadeurs du Brésil, du Canada, de la France, de l'Espagne, des États-Unis d'Amérique, de l'Union Européenne, et le Représentant spécial de l'Organisation des États Américains) se sont réunis pour la première fois depuis la nomination de la nouvelle Cheffe de la Mission des Nations Unies pour l'appui à la Justice en Haïti (Minujusth) Mme Susan D. Page http://www.haitilibre.com/article-22590-haiti-onu-une-femme-a-la-tete-de-la-minujusth.html



Le « Core Group » à cette occasion a renouvelé son engagement à être un partenaire de premier plan dans le développement durable d'Haïti, à travers la consolidation de la démocratie et de l'État de Droit, la promotion des droits humains, ainsi que le renforcement de la stabilité dans le pays. Les membres ont réitéré leur intérêt à travailler ensemble en tant que soutien actif d'Haïti et leur désir de poursuivre un dialogue constructif avec les autorités et institutions haïtiennes, les acteurs politiques, ainsi que la société civile. Le Core Groupe a également salué la volonté du Président Moise et des autres acteurs à lutter contre la corruption et encouragé toutes les parties concernées à agir efficacement dans ce sens.



Les membres du Core Group en ont profité pour discuter des enjeux d'actualité et exprimer leurs plus profondes sympathies et sincères condoléances aux familles des victimes de la violence à Grand Ravine le 13 novembre dernier http://www.haitilibre.com/article-22779-haiti-securite-operation-grand-ravine-le-pm-reconnait-des-bavures-policieres.html



HL/ HaïtiLibre