Haïti - Politique : Formation professionnelle, vers un partenariat public/privé





Un nouvel atelier de travail réunissant des représentants de l’État et du secteur économique haïtien s’est tenu dans le cadre du Projet « Compétences pour l’emploi des jeunes » financé par une subvention de l’Agence Française de Développement (AFD) accordée à Haïti en 2004, à hauteur de 5 millions d’euros. Cet atelier a permis de définir les grandes lignes d’un « accord-cadre » entre les milieux d’affaires et l’État Haïtien, pour une formation professionnelle en adéquation avec les besoins économiques du pays.



Ce projet vise à soutenir le rapprochement de l’offre de formation et de la demande économique en appuyant le Centre pilote de formation professionnelle. Un complément de financement de 1,5 millions dEuros est en cours. Un tel financement a permis de créer une cellule chargée des relations avec le secteur privé, grâce à l’appui du consortium composé de la Chambre de Commerce et d'Industrie d'Haïti (CCIH) de l’Institut international de formation et conseil en ressources humaines (FORHOM) par EGIS international, et de Institutions et Développement (I&D).



Rappelons que l’offre de formation professionnelle en Haïti est de faible qualité et manque d’adéquation avec les besoins des opérateurs économiques. Les jeunes diplômés peinent à s’insérer professionnellement et les employeurs à trouver les compétences qu’ils recherchent. Malgré un chômage endémique, les employeurs recourent souvent à de la main-d’œuvre étrangère sur les postes de techniciens qualifiés. Aujourd’hui, l’État et le secteur privé se sont engagés dans une réflexion afin de mettre à niveau le système de formation professionnelle pour développer des ressources humaines haïtiennes.



Notons que cet atelier fait suite a celui du 9 novembre dernier qui avait réuni plus de 70 entreprises, des partenaires publics ainsi que plusieurs partenaires privés internationaux, lors duquel l’entreprise « SouthernStee » (GB Group) avait signé une première convention cadre avec le Centre pilote, permettant une certification internationale et le placement des élèves diplômés au cours des 3 prochaines années.



HL/ HaïtiLibre