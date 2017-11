Haïti - FLASH : Les déchets plastiques, une source de revenus pour les plus démunis





Henkel s'associe à « Plastic Bank » une entreprise sociale qui vise à arrêter les rejets de déchets plastiques dans les océans et offrir des opportunités aux personnes en situation de pauvreté. De nouveaux centres de collecte de plastique sont actuellement construits en Haïti, où les communautés auront l’opportunité de gagner de l'argent en éliminant les déchets plastiques de l'environnement local, avant qu'ils ne pénètrent dans les cours d'eau ou les océans. Henkel est la première grande entreprise mondiale de biens de consommation à évolution rapide à s'associer à « Plastic Bank » et étudie les moyens d'incorporer le plastique collecté dans son emballage à l'avenir.



« Nous sommes convaincus que notre priorité en matière de développement durable est plus importante que jamais », a affirmé Kathrin Menges, Vice-président exécutif des ressources humaines chez Henkel et Président du Conseil de développement durable de Henkel « Nous sommes ravis de collaborer avec Plastic Bank pour empêcher les déchets plastiques d'entrer dans l'océan en Haïti et améliorer la vie des personnes vivant dans la pauvreté. Dans cette coopération, nous visons à sensibiliser davantage les consommateurs aux déchets plastiques et à démontrer la force de notre engagement en faveur de la durabilité environnementale et du progrès social ».



Le plastique collecté sera trié et traité, puis intégré dans les chaînes de valeur du recyclage sous Social Plastic® : matériau vérifié par la « Plastic Bank » pour indiquer que les collecteurs ont reçu un prix supérieur à celui du marché pour les déchets plastiques « Nous sommes ravis d'annoncer ce partenariat avec Henkel et ses principales marques grand public » a déclaré David Katz, Fondateur et PDG de « Plastic Bank ». « Collaborer avec un leader mondial de la durabilité nous permettra d'atteindre encore plus de personnes avec notre solution et d'avoir un effet encore plus grand sur l'environnement. Ensemble, nous pouvons arrêter le plastique des océans en transformant ces déchets en monnaie [...] Nous pouvons créer des opportunités qui améliorent la vie des personnes vivant dans la pauvreté, en donnant aux individus et aux communautés les moyens d'accéder à un revenu fiable ».



HL/ HaïtiLibre