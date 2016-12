Haïti - Économie : À peine 1% de croissance pour Haïti en 2017





Dans son dernier rapport qu’elle vient de publier, la Commission Économique pour l’Amérique latine et la Caraïbe (CEPAL) révise fortement à la baisse les prévisions de croissance économique d’Haïti pour l’année 2017 à 1% au lieu des 2.2% fixée comme objectif par le Gouvernement haïtien.



Cette révision drastique à la baisse 1% en 2017 (contre 2% en 2016) prend en compte le passage de l’ouragan Matthew qui a causé près de 2 milliards de dollars de dommage a l’économie et des incertitudes concernant la fin du processus électoral. Si les politiciens ou les acteurs politiques ne trouvent pas un consensus d’ici février 2017 pour stabiliser le pays, l’économie haïtienne pourrait même connaitre une croissance proche de 0% ou négative,.



Selon le rapport du CEPAL, le taux de croissance en 2017, de la région de l’Amérique Latine et des Caraïbes devrait se situer autour de 1.3%. La croissance économique de la région Caraïbe sera tirée sans surprise par la République Dominicaine avec une croissance de 6.2% (6.4% en 2016).



Alors que la pire économie de la région en 2017 sera le Venezuela, qui devrait enregistrer une croissance économique négative de -4.5%, suivi de l’Équateur 0.3%, du Brésil 0.4% et de Trinidad and Tobago 0.5%.



TB/ HaïtiLibre