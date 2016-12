Haïti - Actualité : Zapping politique...





Le Député Tardieu défend la diaspora :

Lors de son discours en France devant la diaspora à la mairie de Paris du 17e arrondissement, le 13 décembre dernier http://www.haitilibre.com/article-19500-haiti-actualite-zapping-politique.html le Député Jerry Tardieu a déclaré « Le premier sens de mon combat est de permettre aux haïtiens de l'étranger de voter à la prochaine élection présidentielle. Il est inacceptable, voire inadmissible, que des haïtiens, détenteurs de carte d’identification nationale, ne puissent pas voter aux élections. C’est à ce combat que je m’engage ». Il envisage en ce sens de proposer un amendement de la Constitution...



L'Ambassade d'Allemagne en Haïti condamne :

L'Ambassade d'Allemagne en Haïti « condamne fortement l'attaque au marché de Noël à Berlin, qui a provoqué 12 morts et plus de 48 blessés. Nos condoléances aux familles des victimes ».



Rappelons que lundi 19 décembre dans la soirée, un camion a foncé dans la foule d’un marché de Noël, sur la Breitscheidplatz, devant l’église du Souvenir, à l’Ouest du Centre-ville de Berlin, la piste de l’attentat est privilégiée.



Reprise des élections dans la circonscription de Roseaux :

Le Conseil Électoral Provisoire (CEP) a confirmé la reprise des élections à la députation, le dimanche 29 janvier 2017, dans la section communale de Fond Cochon, circonscription de Roseaux (département de la Grand'Anse). Cette reprise concerne deux centres de vote. Rappelons que les élections n’avaient pas pu se tenir le 20 novembre en raison d'une rivière en crue qui avait empêché la livraison des matériels à destination de 10 bureaux de vote.



Privert chez l’Ambassadeur américain :

Le Président de facto Jocelerme Privert, accompagné son épouse Ginette, a participé, jeudi 15 décembre à la résidence de l’Ambassadeur américain, Peter F. Mulrean, à la réception traditionnelle de fin d’année de la Chambre de commerce américaine d'Haïti (AmCham-Haïti).



Dialogue entre juges :

Lundi s'est ouvert le colloque annuel Dialogue entre juges, organisé par la section des Droits de l’homme de la Minustah, conjointement avec le Conseil Supérieur du Pouvoir Judicaire (CSPJ), l’École de la Magistrature et le Ministère de la Justice. Cette activité se tient du 19 au 21 décembre 2016 à l’École de la Magistrature autour du le thème « Les garanties judiciaires et l’indépendance de la justice »,



Leadership national de l’aide externe :

Dernièrement a eu lieu une présentation, au Bureau de l’Ordonnateur National, du Module de Gestion de l’aide externe par les cadres du Ministère de la Planification et de la Coopération Externe. Ce module est un outil important qui permet au Ministère de la Planification et aux acteurs concernés, d’avoir une certaine maitrise sur l’information, sur les données et surtout d’avoir un leadership national de l’aide externe.



HL/ HaïtiLibre