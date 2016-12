Haïti - FLASH : 7 détenus s’évadent de la prison des Gonaïves





7 détenus se sont évadés de la Prison des Gonaïves située sur la Place d’Arme, dans la nuit du 19 au 20 décembre après avoir scié les barreaux de leur cellule et franchi un mur d’enceinte de plus de 6 m de haut a l’aide d’une corde fabriqué avec des draps.



Vers les 4h00 du matin les forces de l’ordre ont réussi a capturé l’un des évadés, alors que les autres en cavale, sont activement recherché



Me Maryse Jonas, la Commissaire du gouvernement près le Parquet, pointe du doigt le manque de formation des gardiens et une prison vétuste aux bâtiments inappropriés qui ne répond pas aux normes internationales.



Pour des raisons de sécurité elle dit ne pas vouloir dévoiler les noms des évadés, ni le motif de leur arrestation ou leurs condamnations.



Une évasion qui suscite une vive inquiétude dans la population à 4 jours de Noël...



TB/ HaïtiLibre