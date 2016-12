Haïti - Économie : Signature d’un partenariat pour créer 28,000 emplois d’urgence





Le Gouvernement via le Fonds d’Assistance Économique et Sociale (FAES) et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) ont signé vendredi un accord de partenariat qui permettra de créer 28,000 emplois d’urgence dans les régions affectées par l’ouragan Matthew, avec l’appui financier de la Banque Inter-Américaine de Développement (BID) de près de 2 millions de dollars américains.



Près de 2,7 millions de personnes ont été affectées par l’ouragan Matthew, dans ce contexte, la réhabilitation des moyens de subsistance, avec un ciblage particulier sur les femmes, est cruciale pour assurer un revenu immédiat aux personnes les plus vulnérables et créer les conditions d’une reprise à long terme.



Les initiatives du PNUD sur le terrain (Cash for work), se focaliseront notamment sur la gestion des déchets et débris (arbres et maisons détruites), la réparation d’infrastructures (comme les canaux d'irrigation) ainsi que la réhabilitation des routes et des structures communautaires. Elles auront pour objectifs de permettre la reprise des activités agricoles à temps, pour la saison des semailles, la revitalistion des marchés et des activités économiques dans les communautés affectées. Par ailleurs, les équipes du PNUD, en partenariat avec le FAES, fourniront une assistante technique aux mairies et associations de ces régions.



En termes de portée géographique, les projets d’emploi d’urgence du PNUD se concentreront sur les départements touchées du Sud et de la Grand’Anse, en commençant par 9 communes dans la Grand’Anse (Abricots, Anse d’Hainault, Beaumont, Bonbon, Chambellan, Dame Marie, Jérémie, les Irois et Moron).



HL/ HaïtiLibre