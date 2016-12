Haïti - Élections : Réunion au Palais autour de l’avancement du processus électoral





Mardi au Palais National, le Président de facto Jocelerme Privert, accompagné du Premier Ministre, Enex Jean-Charles, a rencontré, des membres du Conseil Électoral Provisoire (CEP) autour de l'avancement du processus électoral. Ont participé à cette réunion : Sandra Honoré, la Représentante spéciale du Secrétaire général des Nations-Unies, Léopold Berlanger, le Président du Conseil Electoral et de son Directeur Uder Antoine, du Ministre de la Justice Camille Jr. Edouard du Ministre de l'Économie, Yves Romain Bastien et des représentants du Bureau des Nations Unies pour les services d’appui aux projets (UNOPS).



« Aujourd'hui en tant que Chef de l'Exécutif, il est en mon devoir de m'informer des dispositions prises par rapport au 2e tour du scrutin, inévitable, qui doit permettre à Haïti de renouveler son personnel politique et aux institutions de recouvrer toute leur légitimité reconnue par la Constitution, », a déclaré Privert.



Sandra Honoré, a évoqué diverses difficultés rencontrées lors des opérations au niveau de la sécurité, du déploiement de la PNH, du transport des matériels ou du délai imparti pour les opérations techniques, qui mériteraient des corrections.



De son côté Léopold Berlanger, a déclaré « Nous saluons la bonne collaboration entre le CEP et le Président Privert, ainsi qu'avec le Gouvernement. Ce qui nous a permis d'avoir un dialogue en permanence sur toutes les questions qui concernaient le processus électoral et qui impliquaient le Gouvernement », soulignant l'attitude du gouvernement qui s'est abstenu de toute interférence dans le processus électoral.



Les questions liées aux moyens financiers, à la planification, à la mobilisation des ressources nécessaires, à la nationalisation du financement, aux étapes à franchir pour arriver au 2e tour et à la proclamation des résultats définitifs de la Présidentielle, à l'enregistrement des mandataires et l'intégration des personnes à mobilité réduite, ont été abordées.



HL/ HaïtiLibre