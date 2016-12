Haïti - Actualité : Zapping politique...





Arrêté déclarant d’utilité publique des propriétés :

Dans Le Moniteur No. 221 daté du mardi 20 décembre 2016, a été publié un Arrêté « déclarant d'Utilité Publique des propriétés situées à l'Avenue N, route des Dalles et à la rue Vaval devant servir à la réhabilitation de ces zones »



« Une tentative désespérée pour évincer Jovenel Moïse » :

Selon Reynald Lubérice, Conseiller politique du PHTK la décision du Bureau du Contentieux Électoral National (BCEN) d’ordonner la vérification d’un échantillon aléatoire de 12% des Procès-verbaux au Centre de Tabulation des Votes est une « tentative désespérée des contestataires pour évincer Jovenel Moïse de la course électorale » tout en dénonçant cette démarche, il a exprimé sa confiance et se dit impatient de la publication des résultats définitifs prévue pour le 29 décembre prochain.



Fanmi Lavalas crie victoire mais... :

Pour Me Axène Joseph, avocat du parti de « Fanmi Lavalas », la vérification de 12% des PV est « une victoire », toutefois il estime que l’échantillon de procès verbaux est trop petit...



Moïse Jean Charles prudent... :

Pour Moïse Jean Charles, candidat de « Pitit Dessalin », la vérification des PV est une « Victoire pour les forces démocratiques populaires [...] mais la Nation doit savoir que, même le Centre de vote ou j’ai voté, ils ont annulé tous les votes. Nous avons donc beaucoup de réserves [...] »



Village de Noël de Jacmel :

Du 23 au 25 décembre 2016, le Village de Noël de Jacmel enchantera les fêtes de fin d’année de toutes les familles dans un esprit de convivialité. Venez découvrir ses festivités, sa gastronomie et une grande diversité des produits artisanaux en ajoutant un zeste d’écologie et de respect pour l’environnement. Jacmel, une destination culturelle créative !







La Fondation Digicel fait des heureux :

Lundi, la Fondation Digicel a fait des heureux à l’École Presbytérale St-Anne de Yacinthe (Localité de Petit-Gôave) où plusieurs dizaines d’élèves de l’École, âgés entre 5 à 16 ans, ont reçu des cadeaux de la Fondation. Cette activité entre dans le cadre d’une initiative ide la Fondation depuis 4 ans, dans l’objectif de permettre à des enfants des écoles qu’elle a construit, de vivre « la magie de Noël ».



HL/ HaïtiLibre