Haïti - Environnement : Port-au-Prince déclare la guerre aux fatras





La Mairie de Port-au-Prince a débuté depuis deux semaines une vaste campagne de ramassage des fatras en plusieurs points de la capitale. Le weekend cette opération est largement supportée par l’Etat alors qu’en semaine elle est assurée exclusivement par l’Administration Communale, avec l’ensemble de ses équipements dont une nouvelle flotte de camions compacteurs de déchets à chargement arrière.



Selon le maire de Port-au-Prince, Youri Chevry la première phase de cette campagne, vise en grande partie le Boulevard La Saline où les autorités municipales soutenues par les forces de l’ordre comptent relever le défi de débarrasser des immondices, des étalagistes et des petits commerçants et de rendre ce Boulevard totalement accessible aux automobilistes sur 6 voies comme cela a été le cas dans le passé « Lors de nos opérations les riverains, les marchands nous expriment leur satisfaction et disent appuyer notre Administration communale dans cette démarche »



Le Maire Chévry, conscient qu’il reste encore du chemin à parcourir, a rappelé que son administration travaillait actuellement sur la meilleure formule à adopter pour la gestion durable des déchets solides, déterminer une alternative pour améliorer les services publics de gestion des déchets solides et finalement définir la meilleure façon pour le recyclage des déchets. La Mairie de Port-au-Prince se dit prête à face faire face à ses responsabilités avec le support de tous les partenaires tant publics que privé.



Rappelons que Port-au-Prince et la zone métropolitaine produisent chaque jour en moyenne entre 6,000 et 8,000 tonnes de déchets. Au niveau de la capitale, seulement 28% des déchets sont collectés. La capacité de collecte des déchets du Service Métropolitain de Collecte de Résidus Solides (SMCRS) n’est que de 13% du volume des détritus produit chaque jour. De leurs côtés, les opérateurs privés en collectent quotidiennement 15%. En résumé, 72% des ordures produites dans l’aire métropolitaine ne sont pas ramassés.



