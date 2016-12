Haïti - Politique : Les donateurs doivent honorer leurs engagements





La lutte contre les flux financiers illicites, le soutien à l'agriculture familiale et une aide coordonnée pour Haïti après le passage de l'ouragan Matthew, sont quelques-uns des sujets sur lesquels les députés européens et leurs homologues des pays ACP (Afrique Caraïbes Pacifique) se sont accordés lors de la 32ème session de l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE qui s'est clôturée à Nairobi hier mercredi.



Pour répondre de façon efficace aux besoins sur le terrain, la communauté internationale et les partenaires d'Haïti devraient travailler de façon coordonnée avec le gouvernement haïtien, exhortent les députés européens et leurs homologues des pays ACP dans la résolution urgente votée mercredi. Ils ajoutent que les donateurs devraient tenir leurs engagements, soulignant que seulement 40% des fonds de l'appel à financement de 120 millions de dollars lancé par le gouvernement haïtien et les Nations unies avaient été effectivement versés.



Prochaine Assemblée parlementaire ACP-UE. La 33e Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE se tiendra du 19 au 21 juin 2017 à La Valette, capitale de Malte, pays qui présidera le Conseil de l'Union européenne du 1er janvier au 31 juin 2017.



HL/ HaïtiLibre