Haïti - Reconstruction : Avancement des travaux à l'Aéroport Toussaint Louverture





En partenariat avec l’entreprise française de construction Razel, la firme haïtienne V&F (Vorbe et Fils) œuvre sans relâche depuis 2015 pour conclure l’important chantier de mise aux normes internationales de la piste principale et de la voie de circulation de l’Aéroport international Toussaint Louverture



Un chantier qui devrait s’achever comme prévu au cours du premier trimestre de 2017. Ainsi, la piste principale (10-28) dédiée à l’atterrissage et au décollage des gros-porteurs, qui avait une largeur de 42.75 mètres, affiche maintenant une largeur de 60 mètres, grâce à deux accotements ajoutés de 8.625 mètres sur 3.06 km de longueur.



Au cours de ces derniers mois, les travaux de terrassement ont été très importants qui ont généré un volume de 738 000 m3 de déblais. http://www.haitilibre.com/article-14377-haiti-reconstruction-rehabilitation-de-la-piste-10-28-de-l-aeroport-toussaint-louverture.html



En ce qui concerne la voie de circulation initialement de 23 mètres de largeur, qui canalise le trafic vers l’aérogare, elle sera bientôt de 44m fixée grâce à l’ajout de deux accotements de 10.5 mètres qui sont en voie d’achèvement. La réhabilitation porte aussi sur les 300 mètres de long des bretelles d’accès.



La composante du chantier qui accuse un certain retard concerne l’électricité. Mais l’équipe d’électriciens est à pied d’œuvre et elle met les bouchées doubles pour que tout soit terminé dans les prochains mois. RAZEL et V&F sont formelles, la réception provisoire du chantier sera faite au premier trimestre 2017.



