Haïti - Social : Le Père Noël offre des jouets et des tôles à Obléon





Jeudi, la Fondation Dr Louis G. Lamothe (FLGL) a organisé, à Obléon, troisième section communale de Sourçailles (Kenscoff), une fête de Noël « Nwèl Timoun yo » en présence de l'ancien Premier Ministre Laurent Lamothe.



Lors de cette fête, plus de 200 enfants de la localité d'Obléon ont participé à des jeux, danses, chants et poésie avant de découvrir la magie de Noël en recevant chacun un cadeau.



Parallèlement, 500 tôles ont été distribuées à l'entrée de Panyol par l'Agronome Thomas, au nom de la Fondation à 73 victimes de la communauté qui avaient exprimés auprès de la FLGL. des besoins additionnels en tôles pour achever la réparation du toit de leurs maisons détruits par le passage de l’ouragan Matthew début octobre.



Avec ce geste, la FLGL a honoré leurs demandes afin de permettre aux chefs de familles de passer les fêtes de fin d'année dans un environnement beaucoup plus digne.



« À l'occasion des fêtes de Noël et de fin d'année, la Fondation Dr Louis G. Lamothe formule ses vœux de succès continu à tous ses partenaires et profite de l'occasion pour les remercier de leur engagement sans faille dans cette lutte incessante au profit de l'inclusion sociale et du développement des communautés marginalisées. »



HL/ HaïtiLibre