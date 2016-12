Haïti - Football : Les Grenadiers et Grenadières gagnent des places au niveau mondial





Jeudi, dans le dernier classement mondial FIFA, la sélection nationale masculine haïtienne, les Grenadiers, se classe 73e au niveau mondial, soit un gain de 4 places comparé à 2015.



Au niveau de la Confédération de football d'Amérique du Nord, d'Amérique centrale et des Caraïbes (CONCACAF) les Grenadiers se classe 5e.



Les 5 premières places du classement mondial du football masculin, sont occupées respectivement par : l’Argentine, le Brésil, l’Allemagne, le Chili et la Belgique.



Au niveau mondial la sélection national féminine haïtienne, les Grenadières, se classe 63ème, soit un gain de 5 places, comparé à 2015. Au niveau de la CONCACAF nos Grenadières se classent comme leur homologues masculin en 5e position.



Les 5 premières places du classement mondial du football féminin, sont occupées respectivement par : les États-Unis, l'Allemagne, la France, le Canada et l'Angleterre.



BF/ HaïtiLibre