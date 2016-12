Haïti - Politique : Inauguration d’un bureau de l'Immigration et de l'Émigration a Jérémie





Dans le cadre de la déconcentration et de l'élargissement de l'accès aux services de base, Jude Saint-Natus, le Directeur Général du Ministère de l'Intérieur et des Collectivités Territoriales, accompagné notamment de l'Ingénieur Système Jean Osselin Lambert de la Direction de l'Immigration et de l'Émigration DIE, a inauguré en début de semaine à Jérémie, les locaux de l'Immigration et de l'Émigration.



Ces locaux d’une superficie de 200 m2, situé au #77 de la rue Mgr. Baugé (en face de la Cathédrale de Saint Louis Roi de France), qui desserviront les citoyens de Jérémie et des autres communes de la Grande-Anse, a été entièrement rénové et offre assez d'espace aux demandeurs de passeports et d'autres services de la DIE.



Après le Nord, le Sud, le Sud-est et l'Artibonite, c'est au tour de la Grande-Anse d'être dotée d’une Infrastructure de dépôt de pièces et de livraison de passeport. Dorénavant, les membres de la population pourront demander ou faire refaire entre autres leur passeport, sans avoir besoin de se déplacer vers les Cayes ou Port-au-Prince.



HL/ HaïtiLibre