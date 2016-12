Haïti - Actualité : Zapping politique...





Désaccord sur la vision de Privert :

Le Collectif des Candidats Locaux composé de candidats issus de presque tous les partis politiques, conteste le bilan supposément positif du Président de facto Jocelerme Privert, qui s’est décerné un satisfecit pour avoir apporté un climat de stabilité sociale en Haïti. Le Collectif souligne tout au contraire, que d’aucune façon notre système social va mieux, rappelant que « [...] l'insécurité a augmenté, des marchés ont été brulés, des marchands laissés sans rien et sans aide, des quartiers populaires livrés à eux-mêmes, des manifestations violentes quotidiennes, la Gourde qui s’effondre sans parler de la montée de l’insécurité et de la criminalité dans les rues en cette fin d’année... » sont tout, SAUF les signes d'une stabilité social en Haïti !



L’OCID désapprouve toutes les formes de protestations violentes :

L’Observatoire Citoyen pour l’Institutionnalisation de la Démocratie (OCID) désapprouve toutes les formes de protestations, manifestations violentes ou discours d’intimidation de nature à entraver la sérénité des juges électoraux appelés à trancher sur les contestations en toute impartialité. L’Observatoire invite les autorités à la vigilance vis-à-vis de telles infractions au Décret électoral pour prendre les mesures idoines visant à les prévenir et à les sanctionner.



Les constations des avocats, non fondées ? :

Rudy Hériveaux du PHTK, au Centre de Tabulation, a qualifié de chimérique l’attitude des candidats qui refusent de reconnaitre la victoire de Jovenel Moise, selon-lui « les déclarations faites par les avocats des perdants, relatives aux Procès-verbaux ne sont pas fondées ».



Éducation : les grands dossiers :

Mercredi, à l’Hôtel Marriot s’est tenue la dernière séance de travail pour 2016 du Comité des directeurs, présidé par le Directeur Général du Ministère de l’Éducation National, Louis Mary Cador. Au cours de séance de travail il a été notamment question des grands dossiers de l’heure : les actions post-Matthew, la formation des maîtres, l'accréditation des écoles et la Carte d'identité d'établissement scolaire, les examens d'État, le nouveau secondaire et le recensement scolaire.



Réunion au Palais autour des victimes de Matthew :

Vendredi au Palais National, le Président de facto Jocelerme Privert, a rencontré Yves Romain Bastien, le Ministre de l’Économie et des Finances, ainsi que des cadres de l’Administration Générale des Douanes (AGD) et de l’Autorité Portuaire Nationale (APN) autour de la coordination de la distribution de produits de première nécessité aux victimes de l’ouragan Matthew.



Agenda :

Jeudi, le Président de facto Jocelerme Privert, accompagné de la Première Dame, Mme Ginette M. Privert, a participé au Palais National, à la traditionnelle soirée de gala organisée en l’honneur des employés du Palais.



Jeudi, Jacmel a reçu la visite de Sandra Honoré, la Représentante Spéciale du Secrétaire Général des Nations Unies et Chef de la Minustah. Madame Honoré et ses hôtes ont visité le Centre d'Interprétation du Carnaval de Jacmel ainsi que quelques ateliers et se sont dit émerveillés par le talent des artisans.



Le Président de facto Jocelerme Privert, a rencontré une délégation d’étudiants de l’Université de Harvard, en visite en Haïti, ce vendredi 23 décembre 2016 au Palais National.



HL/ HaïtiLibre