Haïti - Mexique : 51 haïtiens victimes d'un accident d'autobus





Dimanche matin dans la juridiction de Juan Rodríguez Clara, municipalité de Cuenca del Papaloapan (Mexique), un autobus transportant 51 passagers originaires d’Haïti s’est renversé.



Un Porte-parole de la Division de la police fédérale, division des routes à El Piñero de la Cuenca, a précisé que l'accident avait eu lieu sur l'autoroute Tinaja-Cosoleacaque, à la hauteur du kilomètre 167 dans la section Acayucan-Cosamaloapan.



Selon les premières investigations le bus se serait renversé après que le chauffeur ait perdu le contrôle de son véhicule pour une raison inconnue. Suite à cet accident, le chauffeur à pris la fuite sans se préoccuper de l’état de santé de ses passagers.



Les autorités routières et les équipes de secours ont été mobilisés rapidement sur la zone et ont fourni une assistance médicale à une dizaine de passagers souffrant de blessures diverses. Miracle de Noël, on ne rapporte aucun décès.



Les blessés ont été transportés dans les cliniques « Metropolitano » et « Porvenir » de la municipalité d’Acayucan.



SL/ HaïtiLibre