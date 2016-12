Haïti - Actualité : Zapping politique...





La situation devient « de plus en plus compliquée » :

Pour Jocelyne Colas Noël, Directrice nationale de la Commission épiscopale (catholique romaine) Justice et paix la situation devient « de plus en plus compliquée », pointant du doigt le comportement excessif et intransigeant des représentants des partis contestataires, qui rendent la situation plus difficile, les appelant à privilégier l’intérêt du pays avant leurs ambitions personnelles...



Succès de 40 micro-entreprises :

18 mois après le lancement du projet « Laboratoire d’Innovation et de Développement Économique » (LIDÉ), les 40 micro-entreprises crées par les jeunes de Fort National grandissent et commencent à créer des emplois et des revenus. Ces 40 jeunes entrepreneurs sont maintenant à la recherche de plus de crédits et d’investisseurs pour maximiser l’expérience accumulée depuis le démarrage de leur « startup » et pérenniser leurs efforts.



Petit-Goâve : deux policiers récompensés :

La police de Petit-goâve nous informe que les policiers Philibert Jean Tony et Macillon Yves ont été choisi comme étant les deux meilleurs policiers de l'année 2016 du commissariat de Petit-Goâve, par conséquent ils seront honorés le mercredi 28 décembre 2016 à l'Hôtel le Flamboyant (Delmas 75) à 6h00 p.m. en présence du haut commandement de la Police nationale IH/ iciHaïti / Guyto Mathieu (Correspondant Petit-Goâve)



Journée avec la diaspora d’Atlanta :

Une délégation du Consulat Général d'Haïti à Atlanta s'est rendu à Albertville (Alabama) pour une journée avec la communauté haïtienne. Le Chef de Mission Faustin Lebon, accompagné du Consul Roody Metellus, la responsable du Département santé Sonia Timmer et des agents Rachelle Simon, Brierre Debrosse, Nathalie Celestin remercient l'Église Porte Etroites dirigée par Pasteur Johnny Jean Louis qui a conjointement organisé une foire de santé avec une grande part d'éducation civique pour les femmes. La délégation a également visité la compagnie « Pilgrims » et quelques autorités locales avec lesquelles elle a partagé des commentaires positives sur l’intégration de nos compatriotes dans cette ville.



Diaspora : Invitation, Messe d'Action de Grâce :

À l'occasion de la Commémoration du 213e Anniversaire de l'Indépendance, l'Ambassade de la République d'Haïti près le Royaume d'Espagne à le plaisir de vous inviter à une Messe d'Action de Grâce qui sera célébrée le dimanche 1er janvier 2017 à 15h00 à la Paroisse de Santa Ángela de la Cruz, située à la Calle César Manrique, 7 28035, Madrid.



À l'issue de la cérémonie religieuse, la traditionnelle soupe du 1er janvier ou « soup joumou » et des rafraichissements seront offerts au réfectoire de la paroisse. L'Ambassade compte sur la présence en grand nombre des membres de la communauté haïtienne et des amis d’Haïti à cette commémoration.



Partage de données numériques :

Un protocole d’accord pour le partage de données numériques a été signé entre le Centre de Facilitation des Investissements (CFI) et le Ministère de l’Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural (MARNDR) dans le cadre du projet « Open Data | Investir en Haiti ».



D’autres protocoles d’accord sont prévus avec notamment, la Banque de la République d’Haïti (BRH) et l’Institut Haïtien de Statistiques et d’Informatique (IHSI)



HL/ HaïtiLibre