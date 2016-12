Haïti - Gold Cup 2017 : Les Grenadiers en préparation pré-barrage à Trinidad





La Fédération Haïtienne de Football (FHF) nous informe que la sélection nationale, les Grenadiers, a laissé le pays lundi 26 décembre à midi a destination de Trinidad Tobago via Miami, en vue d'entamer un stage de préparation relatif aux matches de barrages qualificatifs http://www.icihaiti.com/article-19179-icihaiti-football-cuisante-defaite-des-grenadiers-devant-la-guyane-[2-5].html pour la Gold Cup 2017, qui se joueront à Port of Spain les 4, 6 et 8 Janvier 2017.



Pour la circonstance la Fédération a retenu l’Hôtel Normandie de la Capitale Trinidadienne comme quartier général de la sélection durant ce stage pré-barrages .



Les Grenadiers commenceront leur entrainement dès ce mardi. La FHF rappelle que compte tenu que ces matches se déroulent en dehors des périodes FIFA, en plus d’une reprise précoce des compétitions dans différents pays, il a été difficile de réunir les principaux joueurs habituels de l'équipe nationale.



À Port of Spain la sélection nationale sera dirigée par l'entraineur national Adjoint Jean Claude Josaphat assisté par le Préparateur physique Pierre Chery Steven suite à l'indisponibilité de l'entraineur Patrice Neveu et de son Assistant Nicolas Santucci... Rappelons qu’après une sommation de paiement par courriel d'arriérés de salaire le 23 décembre dernier, Patrice Neveu et Nicolas Santucci n’ont plus été revus ni à leur résidence ni au centre FIFA Goal...



Le Secrétaire Général Carlo Marcelin, rejoindra le groupe comme Chef de mission sitôt la phase cruciale de fin des compétitions nationales sera bouclée. Nos meilleurs vœux accompagnent les Grenadiers dans cette étape à Port of Spain.



BF/ HaïtiLibre