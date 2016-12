Haïti - Politique : Améliorer l’accès à la justice aux femmes





Ce mercredi matin à l'Heberson Hôtel (Gonaïves), a lieu le lancement d’un projet en matière de violences faites aux femmes et aux filles dans 3 communes du département d'Artibonite (« Consolidation de la responsabilité et redevabilité des acteurs étatiques (la police et la justice) et des comités locaux de sécurité »).



L'objectif général du projet est d'améliorer l’accès à la justice des femmes et filles des communes de Gonaïves, Gros-Morne et Saint-Michel de l’Attalaye en renforçant la responsabilité et la redevabilité des institutions œuvrant dans le secteur de la justice dans la prévention et la réponse aux violences faites aux femmes.



L'objectif spécifique est de former les Juges de Paix, Juges de Parquets, les Maires et Membres de CASEC et ASEC : en genre, droits humains, violences sexuelles et accompagnement judiciaire des femmes et filles victimes de violences sexuelles ; renforcer les capacités et mécanismes de coordination au niveau départemental et communal afin d’améliorer l’offre de sécurité et de justice aux femmes victimes de violences et conduire une campagne de sensibilisation pour le changement de comportement et enfin mettre en œuvre des petits programmes d’appui aux femmes victimes de violences.



Les bénéficiaires directes seront : 100 femmes et filles victimes de violences des trois communes ciblées et les acteurs étatiques concernés et indirectement 50,000 membres des 3 communes.



Les principales activités du projet comprendront notamment : 9 ateliers de formation et sensibilisation des Juges de Paix, de première instance et de parquets, membres de CASEC et ASEC sur les droits des femmes, les directives formulées par ONU Femmes, la procédure judiciaire en vigueur, la collecte, le traitement et analyse des données et dossiers de justice en matière de violences à l’égard des femmes ; une campagne de mobilisation sociale et de sensibilisation pour un changement de comportement ; une campagne de proximité avec les femmes et filles des communes ainsi qu’organisations féminines ; une assistance médicale et sanitaire des victimes ; obtention des certificats médicaux, référence judiciaire et soutien, médiation et réinsertion sociale des femmes et filles victimes de violences sexuelles.



D’une durée de 7 mois, ce projet doté d’une enveloppe de 200,000 dollars américains sera implémenté par ONU Femmes en collaboration avec le Ministère à la Condition Féminine et aux Droits des Femmes (MCFDF), la Coordination des affaires féminines de la Police, le Ministère de l’Intérieur et des Collectivités Territoriales, le Ministère de la Justice et Sécurité Publique, l'Oganizasyon Fanm Solid Latibonit, l'Association des Femmes en Action de Gros-Morne et la Plateforme des femmes de St-Michel de l’Attalaye.



HL/ HaïtiLibre