Haïti - Actualité : Zapping politique...





« Pas d’irrégularités massives » :

Rony Desroches de l’OCID a indiqué que ses « observateurs ont constaté des irrégularités, mais ce ne sont pas des irrégularités massives, il peut y avoir des erreurs humaines, mais il n’y a rien qui pourrait invalider le processus [...] La majorité des procès-verbaux présentant des erreurs au CTV ont déjà été mis à l’écart. »



Le RNDDH abandonne le CTV :

Marie Yolène Gilles, la représentante du Réseau National de Défense des Droits Humains (RNDDH) au CTV, a quitté le Centre lundi aux environs de 6 heures du soir justifiant sa décision par le manque de transparence dans le processus de vérification « [...] nous croyons qu’il n’y a pas de vérification. En ce sens, nous avons décidé de laisser le CTV [...] »



Le rapport de vérification ne pourra pas être opposable ? :

Me André Michel a prévenu que le rapport de la vérification ne pourra pas leur être opposable puisqu'ils n'étaient pas présents. « Aucun acte posé en l’absence des représentants de l’exposant ne lui sera opposable, » ont écrit les avocats de LAPEH aux Juges du Bureau du Contentieux Électoral National (BCEN), qualifiant d’illégale et arbitraire l’action des Juges électoraux qui ont poursuivi la vérification en absence des parties contestataires http://www.haitilibre.com/article-19635-haiti-elections-les-contestataires-tentent-de-recuser-les-juges-electoraux.html



Les perdants doivent être traités avec dignité :

« Les perdants doivent être traités avec dignité ,mais ces derniers doivent éviter de cracher sur le rameau d'olivier qui leur est tendu » a déclaré mardi Rudy Hériveaux Porte-parole du PHTK.



« Hélas ! Les jeux sont faits» :

« Hélas! Les jeux sont faits, le BCEN s'apprête à fermer le tombeau le 29 décembre » a déclaré Mathias Pierre un proche de « Pitit Desalin »



AVIS : demandes de tests prénuptiaux :

L'Institut du Bien-Etre Social et de recherches (IBESR) informe le public en général et les couples en particulier que pour les demandes de tests prénuptiaux, il leur est fait l'obligation de soumettre l’une des pièces d'identification suivantes : permis de conduire ou passeport valide ou carte d'identification Nationale.



Quant à la copie de la fiche d'application de l'Office Nationale d'Identification (ONI), elle doit être accompagnée d'une attestation signée et scellée, par la Direction Général de l'institution, pour qu'elle soit valide.



HL/ HaïtiLibre