Haïti - FLASH : Publication des résultats de la Présidentielle reportée





Dans une note du Conseil Electoral Provisoire (CEP), Uder Antoine, le Directeur Exécutif informe « la population général, les partis, groupements politiques et candidats à la présidence en particulier » qu’en raison du processus de vérification et des différentes phases du contentieux électoral « la publication des résultats définitifs de la Présidentielle du 20 novembre, prévue pour le jeudi 29 décembre 2016 est reporté au mardi 3 janvier 2017. »



Concernant les résultats des législatives complémentaires et du 1/3 Sénat il indique « les résultats des Législatives complémentaires (Députés / Sénateurs) et ceux du tiers du Sénat, seront publiés progressivement à partir du 29 décembre 2016 [...] »



HL/ HaïtiLibre