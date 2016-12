Haïti - Diaspora : Nouveau Consul d’Haïti à Orlando





Le Consulat de la République d'Haïti à Orlando informe la communauté haïtienne du Centre de la Floride que le Ministre-Conseiller, Pierre Max Charles remplace le Consul sortante Mme Natalie Fourcand à titre de Chef de ce Poste consulaire. Le nouveau Chef de poste est ouvert à toute suggestion en vue d'une meilleure politique de proximité avec la Communauté haïtienne.



Le Consulat de la République d'Haïti à Orlando compte sur la collaboration de la Communauté haïtienne et sur l'accompagnement des média.



En savoir plus sur Pierre Max Charles :

Pierre Max Charles est un diplomate de carrière. Cadre du Ministère des Affaires Étrangères depuis plus d'une vingtaine d'années, il a notamment occupé la fonction de Ministre-Conseiller et Chargé d'Affaires à l'Ambassade d'Haïti à Cuba, Ministre Conseiller à l'Ambassade d'Haïti à Washington D.C., et Directeur des Affaires Consulaires avant son arrivée à Orlando.



HL/ HaïtiLibre