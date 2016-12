Haïti - Élections : Le «Core Group» appelle au calme





Sandra Honoré, la Représentante spéciale du Secrétaire général des Nations Unies et les autres membres du « Core Group » (les Ambassadeurs du Brésil, du Canada, de la France, de l’Espagne, des États-Unis d'Amérique, de l’Union européenne et le Représentant spécial de l'Organisation des États américains) « prennent note de la décision du Conseil Électoral Provisoire (CEP) de reporter la publication des résultats définitifs du premier tour des élections présidentielles, du 29 décembre au 3 janvier 2017 http://www.haitilibre.com/article-19646-haiti-flash-publication-des-resultats-de-la-presidentielle-reportee.html et appelle toutes les parties prenantes à attendre la publication officielle des résultats, par le CEP, dans le calme et la sérénité. »



