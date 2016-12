Haïti - Politique : L’ONI dément formellement la rumeur...





L'Office National d'Identification (ONI) dément formellement la rumeur qui circule, laissant croire que l'institution a sorti un rapport, dans lequel elle dit qu'elle n'arrive pas à retrouver 2,4 millions de carte d'identification national qui ont été fabriquées entre 2011 et 2016.



L'ONI tient à faire savoir qu'elle n'a publié aucun rapport ou document, qui contient des statistiques ou de telles informations. Elle souligne que l’institution connait ses responsabilités et qu’elle ne publie jamais de statistiques qui ne reflètent pas la réalité du travail qu'elle réalise.



Par ailleurs, l’ONI rappelle à tous les citoyens, qu'elle n'a rien à voir dans l'organisation des élections et qu’elle partage seulement avec le Conseil Électoral Provisoire (CEP), la liste des citoyens qui sont enregistré dans sa base de données.



Wilson Fièvre, le Directeur Général de l’ONI « remercie la population pour sa compréhension et en profite pour souhaiter une Bonne Année 2017. »



SL/ HaïtiLibre