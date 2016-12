Haïti - Social : Des missions du Venezuela en Haïti en 2017





En 2017, le Gouvernement bolivarien va internationaliser ses programmes de rétablissement en milieu urbain au profit d'autres pays de la région tels qu'Haïti et Cuba.



Manuel Quevedo, le Ministre vénézuélien du Logement, a souligné que la « Misión Vivienda » ainsi que la « Gran Misión Barrio Nuevo » et « Barrio Tricolor » sont des stratégies sociales reconnus internationalement, il a donc été proposé d'exporter ce modèle pour contribuer à la génération de devises étrangères.



Quevedo a déclaré « 2017 sera l'année de l'offensive. Nous avons besoin d'internationaliser les réalisations de la Révolution et c'est une des lignes stratégiques du Président Nicolas Maduro d'internationaliser ces missions, qui sont des exemples positifs de la révolution bolivarienne pour le monde. »



Par ailleurs il a indiqué que dans les prochains jours Nicolas Maduro approuvera le plan annuel pour l'habitat et le logement pour l'année 2017, pour faire avancer la construction de plus de logements à travers le Venezuela.



Il a rappelé que l'exécutif a déjà commencé le processus en 2016, suite à l'activation du corridor international pour soutenir Haïti et Cuba avec des fournitures pour la construction de logements, livrés aux familles touchées par l'ouragan Matthew. http://www.icihaiti.com/article-19226-icihaiti-venezuela-vers-la-construction-et-la-rehabilitation-de-logements.html



Le ministre a estimé qu’ « il est de la responsabilité des États d'offrir des politiques de logement pour l'intérêt et le bien-être social de leur peuple, en fournissant l'accès et des facilités de financement. »



SL/ HaïtiLibre