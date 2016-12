Haïti - FLASH : Grève illimitée dans 19 hôpitaux, MSF est débordé





La nouvelle grève qui a débutée à l’Hôpital de l’Université d’État d’Haïti (HUEH) le 5 décembre dernier et qui s’est étendue aux 19 hôpitaux publics du pays le 12 décembre 2016 http://www.haitilibre.com/article-19531-haiti-sante-nouvelle-greve-dans-les-hopitaux-publics.html a franchi une ultime étape. En accord avec les 19 centres hospitaliers publics, une grève illimitée a été déclenchée, qui touche durement les couches les plus défavorisées de la population.



Rappelons que début décembre, Daphnée Benoît Delsoin, la Ministre de la Santé avait annoncé aux ex grévistes l’impossibilité pour son Ministère de respecter les engagements pris lors de la dernière grèves qui a duré près de 6 mois et fait plusieurs victimes, fautes d’avoir trouver les ressources financières dans le Trésor Public...



Les grévistes qui n’entendent plus accepter de fausses promesses réclament le respect des engagements pris par le Ministère dans le cadre de l’accord d’août dernier http://www.haitilibre.com/article-18474-haiti-sante-fin-de-la-greve-des-medecins-residents.html



Dans les Centres hospitaliers ou les responsables brillent par leur absence, quelques rares membres du personnel médical sont sur place, mais la plupart des services sont dysfonctionnels et certains sont fermés. Des malades sans ressources financières pour se faire soigner dans un hôpital privé, sont abandonnés à leur sort, certains entre la vie et la mort...



Les conséquences de cette grève provoquent un déplacement important des patients notamment aux urgences du Centre de l'organisation de Médecin sans Frontière (MSF). Le Centre de traumatologie et de chirurgie d’urgence de MSF (MSF) situé à Tabarre, informe la population qu’il est dépassé par l’afflux de patients qui lui arrivent ces derniers jours. Depuis le milieu de décembre ses 121 lits d’hospitalisation sont continuellement remplis. À cause de la grève en cours, notre centre se voit incapable de référer des cas moins sévères pour désengorger ses services, explique la direction médicale.



Malgré ses quatre salles d’opération et son fonctionnement 24h/24, le centre n’arrive pas à admettre tous les patients ayant une urgence. Rappelons que le Centre de Tabarre prend en charge les accidentés de la voie publique, les blessés par balles et armes blanches, les victimes d’accidents domestiques et ceux nécessitant une intervention chirurgicale d’urgence. La capacité du centre étant limitée, l’équipe médicale est obligée de procéder au tri des patients afin d’arriver à prendre en charge les personnes les plus sévèrement affectées.



Depuis le mois de décembre, le centre reçoit en moyenne 50 nouveaux patients par jour. Plus de 90% de ces cas sont des victimes de traumatisme. En même temps, l’hôpital reçoit en ambulatoire, pour des pansements et des consultations, environ 150 patients quotidiennement.



