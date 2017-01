Haïti - FLASH : Violences électorales, la mairie de Marigot incendiée





Jeudi, suite à la publication par le Conseil Électoral Provisoire (CEP) d’une partie des résultats définitifs partiels et à l’affichage des décisions du Bureau du Contentieux Électoral National (BCEN) concernant des contestations de candidats aux législatives, des incidents violent ont été rapportés dans plusieurs communes du pays, dont le plus grave s’est produit à Marigot (Sud-Est) où la mairie a été incendié et entièrement détruite dans la nuit du jeudi 29 au vendredi 30 décembre.



Le maire de la commune René Danneau a confirmé « Des individus non identifiés ont mis le feu dans le bâtiment [...] Il ne reste plus rien » déplorant qu'en raison du manque d’effectif du Commissariat, bien qu’alerté des événements, la police n'a pas pu intervenir efficacement pour empêcher le drame.



Par ailleurs, il a confirmé qu’une discothèque a également été incendié et deux autres maisons endommagées par le feu. En outre tard dans la nuit, la maison du maire adjoint de la commune a été attaqué et a subit de nombreux dommages, suite à des jets de pierres.



Sans être en mesure d’identifier les responsables de ces actes criminels, il a indiqué qu’il allait collaborer pleinement avec la police et la justice à l’enquête, afin que les coupables soient identifiés et punis par la loi, avec la plus grande rigueur.



Lire aussi :

http://www.haitilibre.com/article-19672-haiti-flash-le-cep-publie-4-nouveaux-resultats.html

http://www.haitilibre.com/article-19655-haiti-flash-resultats-definitifs-des-elections-legislatives-partiels.html



TB/ HaïtiLibre