Haïti - FLASH : Élections législatives, le CEP publie de nouveaux résultats





Suite à la publication par le Conseil Électoral Provisoire (CEP), jeudi 29 décembre, d’une première série de résultats définitifs partiels http://www.haitilibre.com/article-19655-haiti-flash-resultats-definitifs-des-elections-legislatives-partiels.html pour le tiers du Sénat, des législatives complémentaires et des élections municipales pour la commune de Côtes-de-Fer, puis samedi de résultats additionnels pour 2 sénateurs et 2 députés http://www.haitilibre.com/article-19672-haiti-flash-le-cep-publie-4-nouveaux-resultats.html le CEP a publié les résultats pour 7 députés et 1 sénateur



Élections législatives complémentaires, Députés, résultats définitifs partiels (2e tour) :



Boucan Carre (Centre), Jude Jean (PHTK) 53.09% est élu

Port-au-Prince 1er (Ouest), Roger Millien (Fanmi Lavalas) 32.81% est élu

Cornillon (Ouest), Raymonde Rival (APLA) 55.19% est élue

Dondon (Nord), Hermogene Daniel (FUSION) 54.29% est élu

Port Margot (Nord), Philome Hilaire Fanfan (PHTK) 53.14% est élu

Port-à-Piment (Sud), Daniel Letang (KID) 52.13% est élu

Marigot (Sud), Deux Deronneth (PONT) 52.54 est élu



Élections législatives 1/3 des Sénateurs. Résultats définitifs partiels (1er tour) :



Artibonite

Garcia Delva (AAA) 28.73%

Marc Antoine Aldorphe (Bouclier) 14.51%



Ils iront au second tour car pas de majorité ni d'avance par rapport à son poursuivant immédiat égale ou supérieure à 25%.



Notez qu’il ne manque plus que le résultat de l’élection d’un Sénateur dans le Sud et d’un Député dans le Nord (Plaisance) pour les résultats des élections du 20 novembre 2016 dernier soient enfin complet...



Autres résultats déjà publiés :

http://www.haitilibre.com/article-19655-haiti-flash-resultats-definitifs-des-elections-legislatives-partiels.html

http://www.haitilibre.com/article-19672-haiti-flash-le-cep-publie-4-nouveaux-resultats.html



HL/ HaïtiLibre