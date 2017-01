Haïti - FLASH : Le BCEN rend sa décision finale





« [...] Le Bureau du Contentieux Electoral National (BCEN), après délibération en la chambre du conseil, statuant conformément au décret du 2 mars 2015 en vigueur sans possibilité de recours. Dit et déclare qu’après l'analyse des 12%, soit mille cinq cent-soixante (1,560) Procès-verbaux au Centre de Tabulation de Vote (CTV), il ne relève aucune fraude massive mais des irrégularités qui ne peuvent affecter le processus électoral.



Faire droit en partie aux demandes de candidats et candidate contestataires les sieurs et dame Jude Célestin, Jean Charles Moïse, Maryse Narcisse en ordonnant au CTV de mettre à l'écart des procès-verbaux suivants [liste de 70 PV] ;



Par contre, ordonne que les procès-verbaux inscrits aux Nos [liste de 8 PV] soient comptabilisés.



En conséquences, ordonne au CTV de procéder au décompte des votes pour les élections présidentielles et de donner suites utiles.



Rejette l'application de l'article 239-1 du décret électoral en vigueur pour n'être pas saisi par le CEP de l'invalidation de pouvoir [...] »



Rappelons que la décision du BCEN est sans appel pour les contestataires.



HL/ HaïtiLibre