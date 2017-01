Haïti - Chicago : La diaspora commémore l'indépendance d'Haïti





Dimanche 213e anniversaire de l’indépendance d’Haïti, lors de la célébration de la messe solennelle à l'Église Notre-Dame de la Paix, sur South Jeffery (Chicago) Lesly Condé, le Consul Général d’Haïti à Chicago a délivré son traditionnel discours aux haïtiens venus nombreux célébrer.



Discours du Consul Lesly Condé :



« Distingués membres de la Congrégation,

Chers compatriotes,

Chers amis d'Haïti,

Amis d'Haïti,

Mes frères et sœurs,

Mesdames et messieurs,



Cette année, nous commémorons le 213 ème anniversaire de l'indépendance de la première Nation noire des Amériques. Une fois de plus, je suis immensément fier d'être en votre compagnie dans la maison du Seigneur, et de vous saluer fraternellement au nom du Consulat Général d'Haïti à Chicago.



Je suis plus que satisfait de constater que, malgré tous les défis auxquels notre nation fait face depuis sa naissance dans un monde pour le moins insensible, vous avez gardé cet orgueil, cette fierté d'être haïtiens.



Nous sommes, depuis le 1er janvier 1804, une Nation solitaire, incomprise, inconnue. Nos valeureux ancêtres sont inconnus du reste du monde même si leurs exploits ont allumé le feu de la liberté bien au-delà de nos frontières. C'est à nous de maintenir le flambeau de la dignité, et de nous accrocher aux nobles idéaux qui ont animé nos ancêtres, et conduit à la naissance d'Haïti.



En ce jour où nous commémorons le 213 ème anniversaire de cette Nation qui a toujours lutté pour subsister, il nous incombe de penser au sort qui est réservé aux générations futures; à l'avenir de notre pays. Après avoir traversé deux désastres naturels majeurs au cours d'une même décennie, Haïti fait face, aujourd'hui, à un moment où le courage et le pragmatisme doivent se mettre au service de la dignité humaine.



Demandons au Seigneur de nous accorder la sagesse nécessaire afin que nos actions garantissent aux enfants de nos enfants, une Haïti digne de la vision de nos ancêtres.



Comme nous accueillons aussi une toute nouvelle année, je vous souhaite à tous du courage, de la santé et beaucoup de succès. Au nom de la Communauté Haïtienne de Chicago, je ne cesserai jamais de remercier l'Église Notre Dame De La Paix et la Mission Catholique Haïtienne de l'Archidiocèse de Chicago pour leur invariable solidarité. Mes amis, quoi que vous fassiez, pensez toujours à Haïti.



Merci. »



HL/ HaïtiLibre