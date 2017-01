Haïti - Maroc : Message du Roi Mohammed VI





Dans une note diplomatique, à l'occasion du 213e anniversaire de l'indépendance d‘Haïti, sa Majesté le Roi du Maroc Mohammed VI, a adressé un message au Président de facto d’Haïti Jocelerme Privert.



Dans son message le Roi Mohammed VI exprime ses chaleureuses félicitations à Privert et « ses vœux de progrès et de prospérité au peuple haïtien ami ».



Par ailleurs, le Souverain marocain, s'est félicité « des liens solides d’amitié et de considération mutuelle unissant les peuples marocain et haïtien », assurant au Chef de l'Etat haïtien, « le ferme attachement du Royaume du Maroc à la consolidation des relations de coopération fructueuse et de solidarité agissante avec la République d'Haïti, en vue de les hisser au niveau d’un partenariat Sud-Sud dynamique et mutuellement profitable. »



HL/ HaïtiLibre