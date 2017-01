Haïti - Présidentielle 2016 : Résultats définitifs, Jovenel Moïse 58e Président





Suite à la décision du Bureau du Contentieux Electoral National (BCEN) déclarant après délibération qu'après l'analyse des 12% de Procès-verbaux « il ne relève aucune fraude massive mais des irrégularités qui ne peuvent affecter le processus électoral » http://www.haitilibre.com/article-19690-haiti-flash-le-bcen-rend-sa-decision-finale.html ; suite au retrait de 70 PV et à l'ajout de 8 PV au Centre de Tabulation des Votes, le résultat définitif de l'élection présidentielle du 20 novembre a été publiée :



Résultats définitifs pour la Présidentielle :



Jovenel Moïse, « Parti Haïtien Tèt Kale » (PHTK) - 590,927 votes 55.60%



Jude Célestin, « Ligue Alternative pour le Progrès et l’Émancipation Haïtienne » (LAPEH) - 207,988 votes 19.57%



Jean-Charles Moïse, « Pitit Dessalines » - 117,349 votes 11.04%



Maryse Narcisse, « Fanmi Lavalas » - 95,765 votes 9.01%



Jean-Henry Céant, « Renmen Ayiti » - 8,014 votes 0.75%



Edmonde Suppice Beauzile, « Parti fusion des sociaux-démocrates haïtiens » (FUSION) - 6,770 votes 0.64%



Maxo Joseph, « Randevou » - 5,336 votes 0.50%



Amos André, « Front Uni pour la Renaissance d’Haïti » (FURH) - 2,270 votes 0.21%



Jean Hervé Charles, « Parti pour l’Evolution Nationale Haïtienne » (PENH) - 1,974 votes 0.19%



Joseph Harry Bretous, « Konbit Pour Ayiti » (KOPA) - 1,803 votes 0.17%



Marie Antoinette Gauthier, « Plan d'Action Citoyenne » (PAC) - 1,791 votes 0.17%



Jean Clarens Renois, « Unir-Ayiti-Ini » - 1,681 votes 0.16%



Daniel Dupiton, « Cohésion Nationale des Partis Politiques Haïtiens » (CONAPPH) - 1,305 votes 0.12%



Gérard Dalvius, « Parti Alternative pour le Développement d'Haïti » (PADH) - 1,208 votes 0.11%



Kesler Dalmacy, « MOPANOU » - 999 votes 0.09%



Jean Bertin, « Mouvement d'Union République » (MUR) - 984 votes 0.09%



Jean Ronald Cornely, « Rassemblement des Patriotes Haïtiens » (RPH) - 980 votes 0.09%



Marc-Arthur Drouillard, « Parti Unité Nationale » (PUN) - 970 votes 0.09%



Jean Poincy, « Résultat » - 963 votes 0.09%



Jacques Sampeur, « Konbit Liberasyon Ekonomik » (KLE) - 953 votes 0.09%



Jean-Chavannes Jeune, « CANAAN » - 936 votes 0.09%



Joseph G. Varnel Durandisse, « Retabli Ayiti » (PPRA) - 881 votes 0.08%



Roland Magloire, « Parti Démocrate Institutionnaliste » (PDI) - 817 votes 0.08%



Vilaire Clunny Duroseau, « Mouveman pou Endepandans Kiltirel Sosyal Ekonomik ak Politik an Ayiti » (MEKSEPA) - 796 votes 0.07%



Monestime Diony, (indépendant) - 751 votes 0.07%



Luckner Désir, « Mobilisation pour Haïti » (MPH) - 739 votes 0.07%



Nelson Flecourt, « Olah Baton jenès la » - 686 votes 0.06%





Aucun candidat - 7,203 votes 0.68%



Jovenel Moïse devient donc le 58e Président de la République d'Haïti



HL/ HaïtiLibre