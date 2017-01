Haïti - FLASH : Adresse à la Nation du Président élu Jovenel Moïse





Mardi soir, suite à la publication par le Conseil Électoral Provisoire (CEP), des résultats définitifs de l’élection présidentielle du 20 novembre 2015, donnant gagnant au premier tour Jovenel Moïse avec 55.60% des votes exprimés http://www.haitilibre.com/article-19698-haiti-presidentielle-2016-resultats-definitifs-jovenel-moise-58e-president.html , Jovenel Moïse, le 58e Président de la République d’Haïti s’est adressé à la Nation :



« [...] Ce soir nous célébrons une belle page d'histoire [...] vous avez choisi le chemin du progrès , le chemin de la démocratie, de la stabilité politique, le chemin de la production nationale, le chemin du développement, ça veut dire le chemin d'une vie meilleur pour chaque haïtien [...]



Je dit merci à toutes les personnes qui ont voté Jovenel Moïse [...]



Je prends l'engagement devant vous tous, l'engagement de travailler avec tous les haïtiens main dans la main pour mettre le pays sur la route de l'ordre, de la discipline et du progrès [...]



Je remercie tout le monde, les personnes qui n'ont pas voté pour moi, les personnes qui n'ont pas voté du tout [...] mais toutes ces personnes qu'elles aient voté ou pas, je crois qu'elles croient en Haïti [...] au changement.



Je vais travailler pour tous les haïtiens sans distinction [...]



Ça n'a pas été une bataille facile, mais j'ai une âme de compétiteur, vous tous qui vous vous êtes battu pour Haïti, je vous dit ce soir c'est Haïti qui a gagné [...] c'est vous tous [les haïtiens] qui avez gagné [...]



J'aurais besoin de votre expérience, de vos compétence et dévouement pour travailler ensemble, pour que chaque haïtien ait à manger dans son assiette et de l'argent dans ses poches [...] pour bâtir ensemble l'Haïti dont chaque haïtien rêve [...]



Je vais travailler pour Haïti, pour avoir une Haïti meilleure [...]



La victoire électorale que nous célébrons ce soir est celle du peuple haïtien [...] cette victoire est aussi celle de nos institutions républicaines, des femmes et des hommes qui les font vivre. Cette victoire, c'est la victoire de la jeunesse du pays qui est à la recherche d'une formation, de l'emploi et des espaces de loisir [...] c'est la victoire de la démocratie, c'est la preuve de la maturité politique du peuple haïtien et de son aspiration à un mieux-être [...]



[...] c'est le commencent d'une nouvelle façon de faire de la politique avec un grand “P” [...] c’est aussi une nouvelle manière d'entrer dans l'histoire avec un grand “H”. Nous devons faire de la politique autrement, une politique qui est à la recherche du bonheur pour tous, qui rassemble et œuvre pour la grandeur de la Patrie commune, qui priorise les intérêts supérieurs de la Nation sur les intérêts particulier [...]



Nous devons changer de comportement face aux événements [...]



Nous allons mettre nos empreintes sur le destin national [...] nous allons écrire une nouvelle page d'histoire [...]



Ce soir, nous envoyons un signal fort au monde entier, nous sommes déterminé à consolider les valeurs républicaines qui nous unissent comme peuple libre et indépendant, nous sommes plus que jamais résolu à raffermir les liens sociaux qui assurent la permanence de la Nation, comme bloc unitaire et indivisible.



Ce mandat présidentielle de 5 ans qui m’est confié [...] aura pour mission la volonté agissante et le pragmatisme vigilant opposé à l’immobilisme ambiant, parce que nous devons sortir de cette inertie. Les réformes, projets et programmes nécessaires pour améliorer les conditions de vie de la population seront mis en œuvre [...]



Je serais le Président de tous les haïtiens sans distinctions aucune [...]



Je m'engage à travailler au renforcement de nos institutions républicaines et à la consolidation de la démocratie dans le pays. Le vote du 20 novembre indique la volonté du peuple de revenir à l'ordre constitutionnel qui permettra au pays de jouer pleinement son rôle sur la scène internationale [...]



Mon administration travaillera avec les pays amis et les partenaires internationaux. La coopération avec les pays amis et les partenaires techniques et financiers sera renforcée.



La date du 7 février 2017 marquera un tournant décisif dans la façon de gérer les affaires de la Nation [...]



Avec les États Généraux sectoriels de la Nation qui seront lancé au début de mon quinquennat, nous allons bâtir un consensus nationale sur les enjeux du développement nationale et créer les passerelles de communication permanentes entre les différentes élites du pays, économiques, politiques, intellectuelles, paysannes, leur permettant d'aborder l'avenir avec assurance, de transmettre à la génération de demain un pacte pour le progrès et le pays [...]



Je travaillerais avec tout les élus de la Nation pour bâtir l'Haïti fier et prospère [...]



Le temps des tergiversations avec les intérêts de la Nation est terminé [...]



Il est temps que la diaspora participe au développement économique, social et politique du pays [...]



Vive la démocratie, vive le peuple haïtien, vive Haïti ! »



