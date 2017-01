Haïti - AVIS : Remise des certificats aux élus par le CEP





Uder Antoine, le Directeur Exécutif du Conseil Électoral Provisoire (CEP) informe les élus des législatives complémentaires (Députés et Sénateurs), du tiers du Sénat et des municipales, qu'il procède ce mercredi à la remise des certificats.



Cette activité se déroulera au siège de l'institution, situé à Pétion-ville, rue Stephen Archer # 72, le mercredi 4 Janvier selon l'horaire suivant :



- 9h00 a.m.- à 1 h p.m. : Artibonite, Centre, Ouest, Nippes, Sud et Sud'Est

- 2h00 p.m. à 4h00 p.m. : Grand'Anse, Nord, Nord'Est et Nord'Ouest.



Les élus empêchés pourront se faire représenter par un mandataire.



Note : Pour éviter tout contretemps dans la remise desdits certificats, les élus concernés doivent se munir de leur Carte d'Identification Nationale (CIN), et de leur matricule fiscal. Ils devront respecter cette programmation selon leurs départements et circonscription respective.



HL/ HaïtiLibre