Haïti - Élections : Félicitations du Département d’État américain





Suite aux résultats définitifs proclamant Jovenel Moïse, vainqueur et nouveau Président élu de la République d’Haïti http://www.haitilibre.com/article-19698-haiti-presidentielle-2016-resultats-definitifs-jovenel-moise-58e-president.html , John Kirby le Secrétaire adjoint et Porte-parole du Département d'État, Bureau des affaires publiques (Washington DC), a fait la déclaration suivante :



« La publication d'aujourd'hui en Haïti des résultats définitifs de la présidence représente une étape positive pour la restauration complète des institutions démocratiques de cette nation.



Nous félicitons le président élu Jovenel Moïse pour sa victoire au premier tour et nous sommes impatients de travailler en étroite collaboration avec lui alors que nous renforçons notre partenariat de longue date avec Haïti. Nous exhortons tous les acteurs à accepter les résultats finaux, à s'abstenir de la violence et à travailler ensemble pour construire une Haïti stable et prospère.



Les États-Unis réitèrent leur appui à l'achèvement en temps opportun des élections restantes en Haïti d'une manière équitable, transparente et pacifique. »



HL/ HaïtiLibre