Haïti - Culture : Grand concours de meringues carnavalesques 2017 pour enfants





Afin de promouvoir le carnaval haïtien, « Plezikanaval Timoun » organise un grand concours de meringues carnavalesques destiné aux enfants « Konkou Kanaval Timoun 2017 ».



Conditions de Participation et règlements :



Les participants sont invités à s’inscrire gratuitement en ligne sur le site : www.plezikanavaltimoun.com/



Les participants doivent présenter une meringue carnavalesque originale de dépassant pas 6 minutes. Le ou les chanteurs de la meringue doivent être âgé(s) entre 5 à 15 ans.



Date limite d’inscription : 27 janvier 2017



10 semi-finalistes seront sélectionnés par un jury composé de personnalités connues de la musique haïtienne.







Une combinaison de votes du public et du jury désignera les 5 finalistes qui auront la chance de performer en direct au cours d’un grand concert organisé pour la finale, le 24 février 2017.



Le concert final sera diffusé en direct sur les chaines de télévision partenaires du concours et sur la page facebook de l’organisateur.



Il y aura 3 grands gagnants :



Premier Prix : 120,000.00 Gdes + Packages Sponsors (Jeux Educatifs, Gadgets Electroniques,etc..)

Deuxième Prix : 80,000.00 Gdes +Packages Sponsors (Jeux Educatifs, Gadgets Electroniques,etc..)

Troisième Prix : 50,000.00 Gdes +Packages Sponsors (Jeux Educatifs, Gadgets Electroniques,etc..)



plus un Prix du meilleur texte de 25,000.00 Gdes



Deux Albums « Plezikanaval Timoun 2015 Vol 1 et 2 » seront produits à partir des meilleures compositions et mis en vente en ligne à partir de février 2017.



HL/ HaïtiLibre