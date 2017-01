Haïti - FLASH : Le Sénateur Guy Philippe extradé aux USA





Rappelons que jeudi, un peu avant 4h00 de l’après-midi, le Sénateur élu Guy Philippe (Grande Anse) a été arrêté par des membres de la Brigade de lutte contre les stupéfiants (BLTS), en sortant de la radio Scoop FM alors qu’il prenait un bain de foule au milieu de sympathisant avant de rejoindre son véhicule http://www.haitilibre.com/article-19720-haiti-flash-arrestation-du-senateur-guy-philippe.html



Par la suite, il a été conduit à la Direction Centrale de la Police Judiciaire (DCPJ) en début de soirée où avait été déployé un imposant dispositif de sécurité. Notez qu’il a été arrêté en vertu d’un mandat d’arrêt international décerné contre lui depuis plusieurs années, pour son implication présumée dans le trafic illicite de stupéfiants.



Dans la soirée, Guy Philippe a été conduit à l'Aéroport Toussaint Louverture où, entouré d’agents armés de l’Agence des États-Unis de lutte contre la drogue (Drug Enforcement Administration - DEA) est monté menotté à bord d’un avion blanc non commercial N5888k, pour être extradé vers la Floride aux Etats-Unis pour répondre devant la justice des accusations portées contre lui.



Me Mario Delcy, avocat de Guy Philippe a confirmé que ce dernier a été extradé par des agents de la DEA hier soir vers les États-Unis et appelé les parlementaires à se mobiliser contre cette arrestation.



Notons que le Sénateur Guy Philippe a été arrêté alors qu’il ne disposait pas encore de toutes les immunités que lui confère sa fonction, l’article 114 de la Constitution stipule en effet « Les membres du Corps législatif sont inviolables du jour de leur prestation de serment jusqu’à l’expiration de leur mandat, sous réserve des dispositions de l’article 115. »



Aucune autorité haïtienne n’a fait de déclaration officielle sur cette arrestation et sur l’extradition de Guy Philippe. Camille Junior Edouard, le Ministre de la Justice reste jusqu’à présent silencieux comme la Présidence et l’Ambassade américaine. Les Sénateurs devraient lancer dans les prochaines heures une convocation contre le ministre de la justice pour avoir plus d’explications. Pour le moment, on ignore les charges exactes retenues contre Guy Philippe.



À l’annonce de l’arrestation de Guy Philippe, dans les départements du Sud et de la Grand'Anse, des manifestants sont descendu dans les rues pour exiger sa libération. Ont nous rapporte que des barricades de pneus enflammées ont été érigées sur des routes dans ces deux départements, également des commissariats de police aurait été victimes d’attaques d’individus non identifié sans plus de détails ni de bilan précis sur la situation très tendue.



Jean Henry Céant « Renmen Ayiti », s’est dit révolté par cette arrestation et point du doigt le Président de facto Privert comme l’un des principaux artisans de cette arrestation.



SL/ TB/ HaïtiLibre