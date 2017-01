Haïti - FLASH : Guy Philippe, les charges sont connues, comparution le 13 janvier 2017





Le Bureau du procureur des États-Unis (United States Attorney's Office - USAO) du District Sud de la Floride a rendu publique les charges contre Guy Philippe qui a été arrêté jeudi après-midi http://www.haitilibre.com/article-19720-haiti-flash-arrestation-du-senateur-guy-philippe.html et déporté aux États-Unis http://www.haitilibre.com/article-19721-haiti-flash-le-senateur-guy-philippe-extrade-aux-usa.html le même jour.



"Wifredo A. Ferrer, procureur des États-Unis pour le district sud de la Floride, le procureur général adjoint Leslie R. Caldwell de la division criminelle du Département de la justice, Adolphus P. Wright, agent spécial en charge, à la "Drug Enforcement Administration" (DEA) des États-Unis, Division de terrain de Miami, et Kelly R. Jackson, Agent Spécial en charge, au "Internal Revenue Service, Criminal Investigation" (IRS-CI), Division de terrain de Miami ont annoncé que l'acte d'accusation contre Guy Philippe, 48 ans, d'Haïti, a été décacheté ce matin dans le district sud de la Floride.



Philippe a été inculpé en 2005 pour un chef de conspiration pour l'importation de stupéfiants; Un chef d'accusation de complot en vue de blanchir des instruments monétaires et d'effectuer des transactions monétaires sur des biens dérivés d'activités illégales; et un nombre important de transactions monétaires découlant d'activités illégales. Cet après-midi, Philippe a été ordonné détenu sans caution lors d'une audience initiale devant le magistrat américain, le juge Barry L. Garber, du district sud de la Floride. L'audience de mise en accusation de Philippe est prévue pour le 13 janvier 2017.



Selon l'acte d'accusation, environ de 1997 à 2001, Philippe a conspiré avec d'autres pour importer plus de cinq kilogrammes de cocaïne aux États-Unis. Encore de 1999 à avril 2003, Philippe aurait également conspiré avec d'autres personnes pour se livrer au blanchiment d'argent afin de dissimuler leur participation à des activités criminelles, y compris le trafic de stupéfiants. L'acte d'accusation allègue qu'en 2000, Philippe a transféré un chèque de 112,000 $ par l'entremise d'une institution financière, affectant le commerce interétatique et étranger, y compris des sommes provenant de l'entreprise de trafic de drogues illicites.



Un acte d'accusation n'est qu'une allégation et le défendeur est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie au-delà de tout doute raisonnable devant un tribunal.



La DEA et l'IRS-CI ont enquêté sur le cas. La Division de la criminalité du Bureau des affaires internationales, le Groupe de travail sur les fugitifs du Service des maréchaux des États-Unis, le Bureau des opérations de terrain de Miami et le Gouvernement haïtien, y compris le Ministère haïtien de la justice, la Police nationale haïtienne et La Brigade de Lutte contre le Trafic de Stupéfiants (BLTS), a fourni une assistance en la matière. Les avocats adjoints Lynn M. Kirkpatrick et Andy R. Camacho du district sud de la Floride et l'avocat principal de première instance, Mark A. Irish, de la Division criminelle de la Section sur la confiscation des biens et le blanchiment d'argent sont la poursuite de l'affaire.



Cette affaire est le fruit des efforts continus du Groupe de travail sur l'application des lois antidrogue du crime organisé (OCDETF), un partenariat qui regroupe l'expertise combinée et les compétences uniques des organismes d'application de la loi fédéraux, étatiques et locaux. La mission principale du programme OCDETF est d'identifier, de perturber, de démanteler et de poursuivre les membres de haut niveau des organisations de trafic de drogue, d'armes et de blanchiment d'argent et des entreprises."



