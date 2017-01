Haïti - Humanitaire : 3 mois après Matthew, l'aide aux enfants se poursuit





Plus de 2 millions de personnes, dont 900,000 enfants, ont été affectées par la tempête de catégorie 4 qui a frappé Haïti le 4 octobre dernier. Parmi les 1,400,000 personnes qui ont toujours besoin d'une assistance humanitaire, on compte près de 600,000 enfants. Aussi, plus de 700 écoles ainsi que de nombreuses infrastructures sanitaires ont été endommagées.



De concert avec le gouvernement haïtien et ses partenaires, l'UNICEF a participé à la livraison quotidienne d'eau potable à plus de 281,000 personnes, y compris 118,000 enfants. L'UNICEF a contribué à la vaccination de plus de 800,000 personnes contre le choléra, dont plus de 300,000 enfants âgés de moins de 14 ans, ainsi qu'à l'éducation et à la prévention de la maladie. L'UNICEF a rendu fonctionnel 35 centres de traitement ambulatoire en malnutrition et deux hôpitaux dans les départements de la Grand'Anse et du Sud, en fournissant les ressources et l'équipement qui avaient été perdus ou détruits.



L'UNICEF a également facilité la restauration de 14 écoles, et 107 autres sont en cours de rénovation. Cela a déjà permis le retour en classe de 4,200 enfants. Au total, plus de 36,000 écoliers pourront reprendre le chemin des classes.



L'UNICEF travaille en collaboration avec les communautés pour lutter contre la malnutrition qui continue d'affecter les enfants et les adultes en raison de la sécheresse prolongée et de la destruction des récoltes. La perte des moyens de subsistance et le stress économique peuvent aussi avoir un impact sur la protection des enfants. L'UNICEF œuvre afin d'éviter que les jeunes soient séparés de leurs familles, ou encore, qu'ils soient les victimes de mauvais traitements ou de négligence.



Pour se rapprocher de la population et améliorer l'aide aux enfants, l'UNICEF a ouvert deux bureaux régionaux aux Cayes, dans le département du Sud, et à Jérémie, dans la Grand'Anse. L'objectif est de répondre plus efficacement à la crise humanitaire et d'accompagner la population dans les efforts de réponse à l'urgence et de développement.



« Trois mois après Matthew, nous constatons des améliorations : l'eau potable est de plus en plus disponible, la majorité des écoles ont réouvert leurs portes et les zones les plus difficiles d'accès reçoivent maintenant de l'aide. L'UNICEF entend pleinement jouer son rôle dans la poursuite des opérations d'urgence et de développement », a déclaré Marc Vincent, représentant de l'Organisation en Haïti.



HL/ HaïtiLibre