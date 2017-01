Haïti - Migration USA : Déclaration du Congressman Henry Cuellar





Suite à la libération des immigrants d'Amérique centrale à Laredo (ville frontalière du Texas avec le Mexique) par le « Department of Homeland Security » avec un avis de comparution devant un juge de l'immigration, le Congressman Henry Cuellar (D-TX-28) a publié la déclaration suivante :



« Le Department of Homeland Security est en train de libérer des immigrants, principalement d'Amérique centrale, dans la région de Laredo, où ils sont libres d'aller avec des parents ou des organismes parrains alors qu'ils reçoivent un avis de comparution devant un juge d'immigration à une certaine date. Ces immigrants ont été préalablement traités pour être expulsés avant d'être retraités avec un avis de comparution et donc libérés sur leur propre engagement.



« Nos forces de l'ordre à la frontière ont un travail énorme à portée de main.



« J'ai récemment parlé avec Roman Macaya, Ambassadeur du Costa Rica aux États-Unis, au sujet de l'information selon laquelle environ 40,000 migrants d'Haïti, ainsi que d’Afrique, d'Asie et du Moyen-Orient, seraient en route vers a frontière Sud des États-Unis via l'Amérique centrale et le Mexique.



« Je continue de souligner la nécessité d'être plus pro-actif et de travailler avec nos voisins au Mexique et d'Amérique centrale pour freiner ces vagues énormes d'immigration clandestine aux États-Unis. L'argent de nos contribuables et plus important encore, nos communautés frontalières, portent le fardeau de fournir un abri et une nourriture d'urgence à bon nombre de ces immigrants qui viennent à la frontière et demandent l'asile en nombre record.



« Cette dernière année, le Congrès a fourni 750 millions de dollars en aide à l'Amérique centrale spécifiquement pour aider à dissuader l'immigration clandestine aux États-Unis. De plus, je collabore avec mes collègues pour offrir à notre système judiciaire des juges d'immigration et l'infrastructure nécessaire pour réduire l'arriéré des dossiers d'immigration.



Au cours de l'exercice 16 (FY 16), nous avons été en mesure de fournir au Ministère de la Justice des États-Unis 55 nouveaux juges en matière d'immigration et une entente a été conclues dans le "FY17 House Appropriations Act" pour en fournir 25 de plus. Je continuerai de travailler avec mes collègues pour trouver des solutions pour apporter des changements à ces processus à la frontière. »



HL/ HaïtiLibre